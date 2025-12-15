غزة.. السيول تجرف 20 ألف خيمة ومليون نازح بلا مأوى

شفق نيوز- غزة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، يوم الاثنين، أن الأحوال الجوية في قطاع غزة أسفرت عن ضحايا، وتسببت بتشكل سيول جرفت 20 ألف خيمة في القطاع الذي تعرض لحرب مدمرة استمرت لعامين.

وقال المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر في غزة رائد النمس، إنه "جرى تسجيل عدد من الضحايا نتيجة البرد الشديد وانهيار المنازل".

ولفت النمس، إلى أن "الأمطار والسيول جرّفت أكثر من 20 ألف خيمة، بالتزامن مع عيش أكثر من نصف قطاع غزة في خيام مهترئة في ظل المنخفضات الجوية".

وكشف أن "مليونا ونصف مليون نازح في غزة دون مساكن أو أماكن توفر أبسط مقومات الحياة للنازحين".

وأكد النمس، أن "طواقم الهلال الأحمر تجد صعوبة في تقديم الخدمات في ظل ضعف الإمكانيات".

لكنه في الوقت ذاته أشار إلى أن "الهلال الأحمر يلبي جميع نداءات الاستغاثة، بالتزامن مع توزيع جغرافي لعربات الإسعاف لمساندة الجميع".