غزة.. الجوع يقتل 18 فلسطينيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

شفق نيوز- غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الاثنين، وفاة 18 جراء المجاعة في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقاً لوسائل إعلام عالمية، فقد بلغت كارثة الجوع في قطاع غزة مستويات صعبة وباتت تحصد أرواح سكان القطاع بأعداد ملحوظة.

وبلغ الجوع وسوء التغذية مستويات غير مسبوقة في غزة، مع تأكيد الأمم المتحدة أن عشرات الآلاف من الأطفال والنساء يحتاجون إلى علاج عاجل، في وقت تدخل القطاع كميات شحيحة من المساعدات في ظل القيود الإسرائيلية.

وأفاد الدفاع المدني في غزة بأنه يرصد تزايد حالات "استشهاد الأطفال الرضع نتيجة الجوع الحاد وسوء التغذية"، مؤكداً وفاة ثلاثة أطفال على الأقل خلال الأسبوع المنصرم.

ويشكو سكان القطاع الذين يتجاوز عددهم مليوني شخص، إلى جانب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، من انخفاض مخزون المواد الغذائية، ما تسبب في ارتفاع هائل في أسعار القليل المتوافر منها في الأسواق.

وحذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مطلع تموز/ يوليو الجاري من أن سعر الدقيق أصبح أعلى بـ3000 مرة مما كان عليه قبل اندلاع الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.