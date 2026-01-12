غزة.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 71 ألفاً منذ بدء الحرب عام 2023

شفق نيوز- غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 71 ألفاً و419 قتيلاً و171 ألفاً و318 مصاباً.

وقالت الوزارة في بيان إحصائي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية 7 قتلى من بينهم 5 انتشال و4 إصابات.

كما أعلنت عن وفاة طفلة عمرها (7 أيام) وطفل آخر 4 سنوات نتيجة البرد الشديد، مما يرفع وفيات الأطفال نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء الى 6 وفيات.

وأفادت وزارة الصحة بأن إسرائيل قتلت ضمن خروقاتها لاتفاق وقف النار منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 442 فلسطينياً، وأصابت ألفاً و240 آخرين.

وإلى جانب الضحايا، خلفت الحرب الإسرائيلية منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 واستمرت عامين، دماراً هائلاً طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.