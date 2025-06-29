غروسي يُكذِّب ترامب: الايرانيون سيعيدون تخصيب اليورانيوم خلال أشهر

شفق نيوز – متابعة

رجّح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، يوم الاحد، ان تتمكن ايران من البدء بإنتاج يورانيوم مخصب "في غضون أشهر"، رغم الأضرار التي لحقت بمنشآتها النووية جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.

وقال غروسي في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز"، ونقلت وكالة "فرانس برس" مقتطفات منها، أن "بإمكان الايرانيين، كما تعلمون، في غضون أشهر، تشغيل بضع مجموعات من أجهزة الطرد المركزي لإنتاج اليورانيوم المخصب، أو أقل من ذلك"، مضيفا بالقول: "لا نعرف أين يمكن أن تكون هذه المواد".

وتابع: "لذا، ربما يكون بعضها دُمر في الهجوم، لكن بعضها ربما يكون نقل، لا بدّ من توضيح في مرحلة ما"، مشددا بالقول انه "يجب أن نكون في وضع يسمح لنا بالتحقق والتأكد مما هو موجود هناك، وأين هو وماذا حدث".

ويوم الخميس، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الأضرار التي لحقت بمنشآت بلاده النووية بعد 12 يومًا من الحرب مع إسرائيل "كبيرة"، في حين أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البرنامج النووي الإيراني تراجع "عقودًا".

وصوّت مجلس الشورى الإيراني على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما رفضت طهران طلب غروسي زيارة المواقع المتضررة، خاصة منشأة فوردو النووية الرئيسية.