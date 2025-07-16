غداً.. مجلس الأمن يبحث الغارات الإسرائيلية على سوريا

شفق نيوز– دمشق

أفاد دبلوماسيون، مساء اليوم الأربعاء، بأن مجلس الأمن الدولي سينعقد غداً الخميس لبحث الغارات الإسرائيلية على سوريا، حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.

ودعت سوريا، الأربعاء مجلس الأمن إلى الانعقاد في أقرب وقت ممكن "لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية".

وكانت وزارة الخارجية السورية أصدرت بياناً، في وقت سابق من مساء اليوم، أدانت فيه "بأشد العبارات" الغارات التي شنتها إسرائيل، واستهدفت مواقع في العاصمة دمشق، والسويداء، ودرعا، وأكدت أنها تحتفظ بحق الدفاع بالوسائل القانونية، ودعت مجلس الأمن "لاتخاذ إجراءات عاجلة".

وحمّلت الخارجية السورية إسرائيل "مسؤولية التصعيد"، وقالت: "نحتفظ بحقنا بالدفاع عن أرضنا وشعبنا بوسائل القانون الدولي".