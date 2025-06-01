غداً.. عراقجي يلتقي مدير الوكالة الذرية في القاهرة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية المصرية، يوم الأحد، عن استضافة العاصمة القاهرة اجتماعاً بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، غداً الاثنين.

وذكرت الخارجية المصرية، أن وزيرها بدر عبد العاطي سوف يعقد لقاء ثنائيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ثم لقاء ثنائيا آخر مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة، وبعدها يلتقي الثلاثة معا.

وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مساء السبت عن زيارة لوزير الخارجية عباس عراقجي إلى مصر يوم الاثنين، وذلك تأكيدا على اهتمام إيران بتعزيز العلاقات والتنسيق مع دول المنطقة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن زيارة عراقجي إلى مصر تأتي بهدف التباحث بشأن العلاقات الثنائية، والتشاور بشأن آخر مستجدات المنطقة، خاصة التطورات في فلسطين المحتلة، والتشاور بخصوص التطورات الدولية.

وتستضيف العاصمة المصرية هذا الاجتماع الثلاثي بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وإيران، ومناقشة التطورات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، إلى جانب القضايا الإقليمية الحساسة، خاصة الوضع في فلسطين.

وتعد هذه الزيارة استكمالًا لجهود دبلوماسية سابقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث سبق أن التقى عراقجي وغروسي في مناسبات عدة، بما في ذلك في طهران ونيويورك، لبحث التعاون النووي وضمان الطابع السلمي للبرنامج الإيراني.

ويركز اللقاء مع غروسي على أهمية تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوفير ضمانات بشأن طبيعة برنامجها النووي، خاصة في ظل التقارير التي تشير إلى تقدم إيران في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات مقلقة دوليًا.

كما يأتي الاجتماع في ظل المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عُمان، والتي تهدف إلى إحياء اتفاق نووي أو التوصل إلى تفاهمات جديدة، يُضاف إلى ذلك الدور المصري في دعم جهود التهدئة في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.