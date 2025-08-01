غداً.. انطلاق مهرجان التسوق بتنظيم حكومي وصناعي في إدلب (صور)

شفق نيوز- ادلب

تنطلق يوم غد السبت، فعاليات مهرجان التسوق السنوي في مدينة إدلب بحديقة التحرير، وسط توقّعات بإقبال واسع من الأهالي الباحثين عن المستلزمات المدرسية والألبسة الشتوية بأسعار تنافسية.

ويقام المهرجان للعام الرابع توالياً، غير أنّه يُعد الأول من نوعه منذ سقوط نظام الأسد، وذلك بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة وبالتنسيق مع محافظة إدلب وغرفة صناعة وتجارة إدلب، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر مع بدء الاستعدادات للمدارس والموسم الشتوي.

وقال مسؤول في وزارة الاقتصاد والصناعة، لوكالة شفق نيوز، إن "تنظيم هذا المهرجان يأتي ضمن خطط الوزارة لدعم الأهالي مع اقتراب العام الدراسي، وتأمين المواد الأساسية بأسعار مناسبة للجميع، حيث يقدم المهرجان عروضاً على الحقائب المدرسية، القرطاسية، الدفاتر، الألبسة والأحذية بتخفيضات تتراوح بين 15% و40% مقارنةً بأسعار الأسواق المحلية".

وأضاف: "نسعى من خلال هذا المهرجان إلى التخفيف من أعباء التكاليف المدرسية قدر الإمكان، وسط التأكيد على دعم هذه الفعاليات بالتعاون مع غرفة صناعة وتجارة إدلب ومحافظة إدلب،

و التركيز على تشجيع المنتج المحلي وتنشيط الأسواق في إدلب".

في حين، وأوضح المنظّمون، أن "الفعالية ستستمر لمدة 12 يومًا مع إمكانية التمديد في حال استمرار الإقبال، لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من العائلات".