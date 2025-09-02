غدا.. اللجان الفرعية تبدأ مهامها استعدادا لانتخابات مجلس الشعب السوري

شفق نيوز- دمشق

أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لا نتخابات مجلس الشعب السوري، نوار نجمة، يوم الثلاثاء، أن اللجان الفرعية ستؤدي القسم تمهيدا للانتخابات ولتبدأ عملها بشكل رسمي.

وقال نجمة، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجان الفرعية ستؤدي القسم غداً الأربعاء، في أغلب المحافظات، لتبدأ عملها بشكل رسمي".

واستطرد: "أصدرنا القرار رقم 26 لعام 2025 الذي يتضمن تعيين أعضاء في اللجان الفرعية للدوائر الانتخابية في محافظات حلب والقنيطرة وحمص واللاذقية ودير الزور"، مبينا أن "هذه الخطوة تأتي في إطار حرصنا على نزاهة وكفاءة العملية الانتخابية".

وأشار إلى أن "رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات هو المسؤول المباشر عن العملية الانتخابية وعن أي تجاوزات قد تحدث خلالها، فيما تتولى لجان الطعون إصدار القرارات المتعلقة بالاعتراضات، مع وجود محامين في الدوائر الانتخابية، وهي خطوة غير مسبوقة تعكس سعينا لترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية".

وأكمل أن "الآلية الانتخابية الحالية لا تقوم على الانتخاب المباشر، وإنما عبر الهيئات الناخبة في المناطق المحددة"، موضحا أن "عدة منظمات سورية ودولية قد تقدمت بطلب المشاركة في متابعة العملية الانتخابية، وقد عقدنا معها اجتماعات تنظيمية بهدف تعزيز الشفافية وضمان سير الانتخابات وفق الأصول".

ويأتي هذا بعد إعلان رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، محمد طه الأحمد، السبت الماضي، إرجاء الانتخابات في السويداء والحسكة والرقة بسبب الظروف الأمنية.