غداً الثلاثاء.. الأمم المتحدة تبحث بجلسة طارئة هجوم الدوحة

شفق نيوز- متابعة

يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، غداً الثلاثاء، جلسة نقاش طارئة، بشأن الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قادة من حركة حماس في قطر.

وستتناول الجلسة الضربة العسكرية الأخيرة التي شنتها إسرائيل على قطر في الـ9 أيلول/سبتمبر الجاري"، بحسب فرانس برس.

وتنطلق في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين، قمة عربية إسلامية "طارئة"، للبحث في الرد على الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق.

وجاء الاجتماع على وقع إدانة دولية واسعة النطاق للهجوم، ولا سيما من الدول العربية والولايات المتحدة الداعم الرئيس لإسرائيل، في مسعى لاتخاذ موقف جماعي.

وأفادت مسودة مشروع بيان القمة، أمس الأحد، بأن القمة "ستؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة ودعم جهود قطر ومصر والولايات المتحدة من أجل وقف الحرب على قطاع غزة".