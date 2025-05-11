غداً.. اجتماع ثلاثي في تركيا لبحث تطورات المنطقة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية التركية، يوم الأحد، عن اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية تركيا والأردن وسوريا، غداً الاثنين في أنقرة، لبحث التطورات والقضايا الأمنية في المنطقة.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، أن هاكان فيدان، سيؤكد خلال الاجتماع "دعم جهود الحكومة السورية لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد".

‎وأضاف البيان: "سيتم خلال الاجتماع بحث الموقف العدواني لإسرائيل تجاه دول أخرى في المنطقة بما في ذلك سوريا والتأكيد على ضرورة إنهائه".

‎وتابع: "سيتم أيضا مناقشة التحديات المشتركة بما في ذلك مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى التأكيد على أنه لا مكان للتنظيمات الإرهابية في المنطقة".