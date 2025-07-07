الدفاع التركية: ارتفاع حصيلة قتلى حادثة كهف كوردستان إلى 8 جنود

شفق نيوز – أنقرة

قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الاثنين إن حصيلة حادثة تسمم الجنود الأتراك ارتفعت إلى ثمانية قتلى، وذلك بعد استنشاقهم لغاز الميثان أثناء عملية تمشيط لكهف في اقليم كوردستان.

وذكرت الوزارة في بيان أن الحادثة وقعت أمس الأحد أثناء مهمة للعثور على رفات جندي تركي قتل خلال عملية عسكرية ضد جماعة حزب العمال الكوردستاني.

وأضافت الوزارة أنه جرى نقل 11 جنديا آخرين استنشقوا الغاز في الكهف إلى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب رويترز.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل خمسة جنود إثر تعرضهم للتسمم بغاز الميثان داخل أحد الكهوف في إقليم كوردستان العراق، خلال عمليات بحث وتنقيب روتينية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن "خمسة جنود لقوا مصرعهم نتيجة التسمم بغاز الميثان، من بين 19 جندياً أصيبوا بالتسمم خلال عمليات داخل أحد الكهوف الكبيرة التي كان حزب العمال الكوردستاني يستخدمها كمستوصف طبي لمعالجة جرحاه".

يشار إلى أن تركيا كانت قد أطلقت في أبريل/نيسان 2022 عملية عسكرية تحت اسم "المخلب – القفل"، استهدفت من خلالها مواقع حزب العمال الكوردستاني في مناطق متينا، الزاب، وأفشين – باسيان ضمن اقليم كوردستان العراق.