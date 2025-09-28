غارة إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان (فيديو)

شفق نيوز- بيروت

أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، مساء الأحد، عن تعرض منطقة خلف منزل مأهول بالسكان في بلدة حومين الفوقا جنوبي البلاد لاستهداف إسرائيلي.

وذكرت الوكالة الرسمية اللبنانية، أن الطيران المسيّر الإسرائيلي استهدف منطقة خلف منزل مأهول بالسكان في بلدة حومين الفوقا، لافتة إلى أن فرق الإسعاف وصلت إلى مكان الحادثة.

وأشارت إلى أن الطيران المسيّر الإسرائيلي يحلق على علو منخفض وبشكل مكثف فوق منطقة الزهراني، التابعة لمحافظة النبطية، جنوبي البلاد.

وفي وقت لاحق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء الأحد، أن "الجيش أغار على مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، استخدمها التنظيم لترويج ودفع بمخططات إرهابية ضد إسرائيل" وفق تعبيره.

واعتبر أدرعي في تدوينة على منصة "إكس" أن "وجود هذه البنى التحتية الإرهابية يُشكل انتهاكاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وأن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته لإزالة أي تهديد محتمل على الحدود الشمالية".

وتشن إسرائيل غارات على جنوب لبنان وشرقه، وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

وكانت الحكومة اللبنانية، قد وضعت مطلع آب/أغسطس 2025، مهلة حتى نهاية العام الجاري لتطبيق خطة لنزع سلاح حزب الله وكلّفت الجيش إعدادها، على وقع ضغوط أمريكية، وتخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر على انتهاء حرب دامية بينها وبين حزب الله استمرت نحو سنة.

غارة استهدفت حومين الفوقا في اقليم التفاح pic.twitter.com/T2puHBXBzB — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) September 28, 2025