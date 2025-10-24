غارة إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان

شفق نيوز- بيروت

أفادت مصادر لبنانية، يوم الجمعة، بان الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جوية بصاروخ موجه أطلقته طائرة مسيّرة جنوب لبنان.

وقالت المصادر، إن "الغارة الإسرائيلية استهدفت مركبة في منطقة تول بقضاء النبطية جنوبي لبنان".

ونفذت الطائرات الإسرائيلية، أمس الخميس، حوالي 20 غارة استهدفت مواقع تدريب وإنتاج صواريخ دقيقة في البقاع والجنوب.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال القيادي في "قوة الرضوان" عيسى أحمد كربلاء، في بلدة عين قانا.

في المقابل، كشف الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس الخميس، أن الجيش حقق تقدماً ملموساً في تنظيف المناطق التي تواجد فيها، وإلغاء المظاهر المسلحة، والكشف عن الأنفاق، ومصادرة جميع أنواع الأسلحة والذخائر، رغم الصعوبات الجغرافية التي تواجهه في الجنوب.