غارة إسرائيلية تقتل 15 فلسطينياً في جباليا

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام فلسطينية، يوم الاثنين، بمقتل 15 مدنياً وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة إناث اتخذها النازحون مأوى لهم في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وقالت قناة "القدس" على حسابها عبر "أكس"، إنه "طيران الاحتلال استهدف مدرسة (فاطمة بنت أسد) التي تؤوي نازحين في جباليا البلد شمال قطاع غزة".

وفي وقت سابق، قال موقع "أكسيوس" نقلاً عن مصادر، إن إسرائيل ستوافق على "هدنة مؤقتة" في نظير إعلان حماس استعدادها الإفراج عن الرهينة الإسرائيلي-الأمريكي ألكسندر.

وأضافت المصادر أنه مقابل إفراج حماس عن عيدان ستوقف إسرائيل تحليق المسيرات فوق غزة لفترة معينة، لكنها لن تطلق سراح فلسطينيين مقابل إطلاق سراح الجندي الرهينة.