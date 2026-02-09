غارة إسرائيلية تستهدف عضواً بحزب الله جنوب لبنان

شفق نيوز- بيروت

أفادت مصادر محلية في لبنان، اليوم الاثنين، بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة يانوح جنوب البلاد، وسط معلومات أولية عن وقوع إصابات.

وفي السياق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية استهدفت "عنصراً من حزب الله" في منطقة يانوح بجنوب لبنان.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت "الجماعة الإسلامية" في لبنان، أن قوة إسرائيلية تسللت فجراً إلى بلدة الهبارية في قضاء حاصبيا جنوبي البلاد، واختطفت أحد مسؤوليها المحليين.