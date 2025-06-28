غارة إسرائيلية تستهدف عجلة جنوب لبنان

شفق نيوز - لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم السبت، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية، استهدفت دراجة نارية في بلدة محرونا جنوبي البلاد، فيما تفيد معلومات أولية بأن الضربة أسفرت عن سقوط ضحية.

وقبل ذلك، قتل شخص بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان، على ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، رغم سريان وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ونص وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية على انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالي 30 كيلومترا من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة "اليونيفيل".