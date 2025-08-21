غارة إسرائيلية تستهدف شخصاً على دراجة نارية جنوب لبنان

شفق نيوز- بيروت

أفادت مصادر، اليوم الخميس، بأن مسيّرة إسرائيلية شنت غارة جوية استهدفت شخصاً على دراجة نارية في بلدة "دير سريان" التابعة لقضاء النبطية جنوب لبنان.

وبحسب مصادر محلية وشهود عيان، فقد أطلقت الطائرة المسيّرة صاروخين على الدراجة النارية، ما أسفر عن إصابة المواطن بجروح، وفق حصيلة أولية نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة أربعة أشخاص جراء غارة إسرائيلية على بلدة الحوش في قضاء صور جنوب البلاد.

وكانت الغارة قد استهدفت مواقع بالقرب من المنازل، وأسفرت عن تضرر منزل مقابل لموقع الاستهداف بعد إصابة سيارة بصاروخ.

كما شنت طائرات إسرائيلية غارة استهدفت محيط قلعة ميس باتجاه بلدة أنصار، وألقت عدداً من الصواريخ جو-أرض، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية مع لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وما تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير وشنت غارات شبه يومية في جنوب البلاد.