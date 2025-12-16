غارة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوب لبنان (فيديو)

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم الثلاثاء، باستهداف الطيران المسيّر الإسرائيلي سيارة على طريق عام جنوبي البلاد.

وبحسب تقارير إخبارية فإن الطيران المسيّر الإسرائيلي أغار مستهدفاً سيارة من نوع "رابيد" على الطريق العام بين بلدتي مركبا وعديسة، في جنوب لبنان.

وعلى الفور، تحرّكت فرق الإسعاف إلى المكان المستهدف، والمعلومات الأولية تشير إلى وقوع إصابات.

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد أول أمس الأحد 14 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بأنه قتل 420 مسلحاً منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار مع لبنان في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

وأضاف المتحدث باسم الجيش، أن نحو 40 مسلحاً قُتلوا في جنوب لبنان منذ مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2025، مشيراً إلى أن المسلحين الذين تم القضاء عليهم شاركوا في إعادة تأهيل بنى تحتية عسكرية وتهريب وسائل قتالية لحزب الله.

كما زعم أن حزب الله انتهك اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان أكثر من 1900 مرة منذ دخوله حيز التنفيذ.

يذكر أن اتفاق وقف النار الذي أبرم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 أنهى حرباً استمرت أكثر من عام بين حزب الله وإسرائيل.

لكن تل أبيب تواصل شن ضربات في لبنان تقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب، متعهدة منعه من ترميم قدراته، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.

وإثر ضغط كبير من أميركا وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح حزب الله تطبيقاً للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام.