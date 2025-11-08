غارة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوب لبنان

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بوقوع غارة اسرائيلية من طائرة مسيّرة استهدفت مركبة بصاروخين في مدينة بنت جبيل جنوبي البلاد.

وأبلغت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن الغارة استهدفت سيارة قرب مستشفى "صلاح غندور" في مدينة بنت جبيل الجنوبية.

هذا وتتحضر إسرائيل لتحرك عسكري واسع يبدو وشيكا في لبنان، في ظل تكثيف هجماتها خلال الأسابيع الماضية على ما تقول إنه يستهدف "بنى تحتية لحزب الله".

ورداً على ذلك؛ أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون التزام بلاده باتفاق وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل، الذي تم التوصل إليه قبل عام برعاية الولايات المتحدة وفرنسا.

وقال عون: "لكن للأسف، ووفقا لهذا الاتفاق، كان من المفترض أن تنسحب إسرائيل كليا وبشكل كامل من الجنوب بعد مرور 60 يوما من بدئه، إلا أنها لا تزال تحتل 5 تلال، وتضاعف من اعتداءاتها على لبنان في ظل المزيد من التهديدات اليومية ضده وضد أبنائه".

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لكن إسرائيل لم تلتزم به، ولا تزال قواتها تشن بشكل شبه يومي غارات جنوبي لبنان، كما لا تزال قواتها متواجدة في 5 نقاط داخل الأراضي اللبنانية.