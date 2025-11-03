غارة إسرائيلية تستهدف أحد عناصر حزب الله جنوب لبنان

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم الاثنين، بسقوط قتيل إثر غارة إسرائيلية، استهدفته وهو يقود دراجة نارية في عيتا الشعب جنوب لبنان.

وقالت صفحات ميدانية مقربة من حزب الله: "ارتقى شهيد جراء غارة إسرائيلية على دراجة نارية في حي أبو لبن في عيتا الشعب".

كما أكدت وزارة الصحة في بيان رسمي سقوط قتيل في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة عيتا الشعب، في حين كشفت الصفحات أن القتيل هو "يوسف نعمة موسى وهو أخ لشهيدين".

وفي حادثة، أخرى استهدفت غارة إسرائيلية بعد ظهر الاثنين سيارة في بلدة الدوير قضاء النبطية جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط قتيل و7 جرحى بحسب بيان رسمي لوزارة الصحة.

ويصعّد الجيش الإسرائيلي هجماته على جنوب لبنان وسط توصيات سياسية في الكيان لزيادة الضغط على حزب الله لنزع سلاحه.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني، أمس الأحد أن "الدولة اللبنانية لا تدخل بعض الأماكن التي ينشط فيها حزب الله وإذا طلب منا فعل ذلك فنحن نعرف كيف نزيد من وتيرة الهجمات في لبنان إذا لزم الأمر".