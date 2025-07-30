سوريا.. غارة جوية تستهدف موقعاً عسكرياً قرب جبلة وصوت انفجار يهزّ المنطقة

شفق نيوز- دمشق

سُمع دوي انفجار قوي في معظم أرجاء ريف مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية السورية، مساء اليوم الأربعاء، عقب غارة جوية استهدفت موقعاً للواء 107 في قرية زاما، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.

وأكد مراسل وكالة شفق نيوز أنه، لم يصدر تأكيد رسمي بشأن طبيعة الغارة أو حجم الخسائر، بينما تداول سكان مقاطع مصورة تظهر تصاعد دخان من محيط الموقع المستهدف.

يُشار إلى أنّ مناطق الساحل السوري شهدت، منذ سنوات، عدة استهدافات جوية يُنسب معظمها إلى إسرائيل وفق تقارير إعلامية، وغالباً ما طالت مواقع ومعسكرات يُعتقد أنّها تضم مقاتلين أجانب، بحسب مصادر أهلية وسكان محليين.

وتبقى تفاصيل الهجوم الأخير رهن تأكيد رسمي أو توضيح من الجهات العسكرية السورية.