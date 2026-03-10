غارة تتسبب بانفجار مهول في الضاحية الجنوبية لبيروت

شفق نيوز- بيروت

شنّ الطيران الإسرائيلي، ليل الثلاثاء- الأربعاء بالتوقيت المحلي، غارة ثالثة على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال أقل من ساعة، في تصعيد متسارع شمل ضربة وُصفت بالعنيفة في منطقة الحدث.

وشوهدت ألسنة نيران وسحب دخان كثيفة ترتفع فوق المنطقة بعد الانفجارات، من دون أن تتضح على الفور تفاصيل الأهداف المستهدفة أو حجم الخسائر الناجمة عن هذه الموجة الجديدة من القصف.

ويأتي هذا التطور في سياق اتساع رقعة المواجهة على الجبهة اللبنانية بعدما دخل لبنان على نحو أعمق في الحرب الإقليمية إثر إطلاق حزب الله صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، قالت الجماعة إنه جاء رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، لترد إسرائيل بحملة جوية وبرية أوسع.

ومع استمرار القصف، تتحدث تقارير الصحة اللبنانية وأخرى محلية عن مئات القتلى وموجات نزوح هائلة شملت مئات آلاف اللبنانيين خلال أيام قليلة.