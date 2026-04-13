غارات وقصف إسرائيلي لعدة بلدات شرق وجنوب لبنان

شفق نيوز- بيروت

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، مساء اليوم الاثنين، بأن الطيران الإسرائيلي استهدف عدة بلدات شرق وجنوب البلاد.

وذكرت الوكالة أن الطيران استهدف بلدة سحمر شرق لبنان، وبلدات ياطر وكفرا وكفررمان، ومزرعة مشرف، وزبدين وصير الغربية في جنوب لبنان.

وأضافت أن "المدفعية الإسرائيلية استهدفت بلدات عدة جنوب لبنان. وتصدى عناصر حزب الله لتوغل إسرائيلي في مدينة بنت جبيل الجنوبية".

وأشارت إلى أن "المعارك استمرت بعنف منذ عصر اليوم، في مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان لليوم الخامس، عبر تطويق المدينة والتوغل من محاور عدة، مع دعم جوي ومراقبة مكثفة".

وأوضحت الوكالة أن "عناصر حزب الله تصدوا للقوات الإسرائيلية المتوغلة، "ودارت اشتباكات على مسافة صفر، أوقعت إصابات في صفوف العدو، حيث اعتمدت عناصر الحزب على الدفاع المتحرك، مستهدفين قوات العدو وخطوط إمداده، ونجحت في إيقاع خسائر، لا سيما عند الملعب البلدي وحي البركة".

ودخلت الجرافات الإسرائيلية، مساء اليوم، إلى بلدة الناقورة في جنوب لبنان، وبدأت بتدمير عدد من المنازل وبعض معالم البلدة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الاثنين، غارات استهدفت بلدة القنطرة وأطراف بلدة تبنين في جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية القلعة الأثرية في مدينة صور في جنوب لبنان، وهي من الأماكن الأثرية المسجلة في قائمة اليونسكو، وفيها مقام وكفن نبي الله شمعون الصفا، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.