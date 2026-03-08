غارات وقصف إسرائيلي على جنوب وشرق لبنان

شفق نيوز – بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الأحد، بتعرض بلدات عدة في جنوب وشرق البلاد لغارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي.

وذكرت تقارير إخبارية أن "الجيش الإسرائيلي شن غارتين على بلدتي الجميجمة وشقرا، تزامناً مع قصف مدفعي باتجاه وادي السلوقي جنوبي لبنان".

وأضافت أن "غارات إسرائيلية استهدفت جرود بريتال ومرتفعات البلدة في البقاع شرقي لبنان، وأخرى طالت بلدة العباسية في قضاء صور، ومحيط بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطية، فضلاً عن استهداف بلدة حانين جنوبي لبنان بقصف مدفعي".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، مساء الأحد، اغتيال أحد أعضاء حزب الله اللبناني، مصطفى أحمد الزين، مشيراً إلى مهاجمة أكثر من 100 هدف في لبنان.

كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الأحد، اغتيال خمسة قادة بارزين من "فيلق لبنان" التابع للحرس الثوري الإيراني، في ضربة نُفذت خلال الليلة الماضية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت، في وقت سابق، بأن الجيش الإسرائيلي شن غارتين استهدفتا محيط مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا جنوبي لبنان، فيما أشارت معلومات أولية إلى أن "الغارتين طالتا أطراف المخيم"، وأن الاستهداف تم من بوارج حربية في عرض البحر.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين إن الهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي على مناطق في البلاد خلفت أكثر من 1500 ضحية بين قتيل وجريح.

وتأتي هذه الضربات في ظل تصاعد المواجهات العسكرية على الجبهة اللبنانية – الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة، مع تبادل القصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة التصعيد في المنطقة.

من جهته، ذكر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن "الحرب مع إيران قد تتطلب وقتاً طويلاً"، فيما قدّرت القناة 12 العبرية أن "الحرب قد تمتد لنحو خمسة أسابيع".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا، في 28 شباط/فبراير الماضي، سلسلة غارات على أهداف داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما أسفر عن أضرار كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين، إضافة إلى اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردّت إيران على الهجوم "الأميركي – الإسرائيلي"، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.