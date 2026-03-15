غارات في إيران وجنوب لبنان وصفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، القضاء على كبار مسؤولي الاستخبارات في قيادة الطوارئ الإيرانية، في وقت هزت انفجارات في إيران وجنوب لبنان، فيما دوت صفارات إنذار شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه "تم تنفيذ 400 طلعة هجومية في غرب ووسط إيران، كما تم استهداف أكثر من 200 بنية تحتية إيرانية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة"، مشيراً إلى أن "الغارات في لبنان مستمرة ولن تتوقف حتى تحقيق الأهداف".

يأتي ذلك في وقت أفادت فيه وسائل إعلامية بوقوع غارات على مواقع في مدينة بندر عباس جنوبي إيران، وغارات إسرائيلية على وادي الحجير والطيبة والنبطية وبلدة الخيام جنوب لبنان.

فيما أشارت في المقابل، إلى أن صفارات إنذار دوت في كريات شمونة شمال إسرائيل.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا في 28 شباط/فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/مارس 2026 اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.