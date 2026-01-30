غارات عنيفة.. إسرائيل تقصف مواقع لـ"حزب الله" جنوب لبنان (فيديو)

شفق نيوز- بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، أنه شن هجمات على "البنية التحتية" لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات استهدفت الوادي بين منطقتي المصيلح تفاحتا والنجارية جنوب لبنان، لافتة إلى أن ‏17 غارة إسرائيلية استهدفت بلدات في قضاء الزهراني.

هذا ويراقب الشارع اللبناني التوتر في المنطقة مع تواصل توافد الحشود الأميركية إلى هناك، وسط مخاوف دخول "حزب الله" على خط المواجهة بين طهران وواشنطن، ما قد يؤدي إلى حرب جديدة ضد لبنان.

وتأتي هذه الغارات ضمن سلسلة هجمات إسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 لإنهاء قتال استمر أكثر من عام بين إسرائيل و"حزب الله"، فيما يؤكد الأخير التزامه بالاتفاق بشكل كامل.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية، قد تقدمت بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، مطالبة بإلزام اسرائيل بتنفيذ القرار 1701، وكذلك إعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.