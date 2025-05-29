غارات عنيفة.. جنوب لبنان تحت النار الإسرائيلية (فيديو)

شفق نيوز/ شن طيران الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، سلسلة غارات استهدفت مناطق عدة جنوب لبنان.

ووثقت مشاهد نشرها الإعلام اللبناني، ومودنون على مواقع التواصل الغارات الاسرائيلية التي استهدفت منطقة رأس مازح في وادي الصفا بمحيط بلدة كفرفيلا في إقليم التفاح، ومنطقة القاطراني في محيط وادي برغز جنوب البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت "القناة 12" العبرية، بأن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم بنى تحتية لـ "حزب الله" في عدة مناطق بجنوب لبنان.

وأوضحت أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات على منطقة تبنا عند أطراف البيسارية كما لا يزال يحلق على علو منخفض في الجنوب.

ولفتت إلى أن الطيران المسير الإسرائيلي أغار على منطقة الصالحاني وشن سلسلة غارات استهدفت وادي برغز والمحمودية.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية، تسجيل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا المحتلة، وصولا لمرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي والبقاعين الشرقي والغربي وإقليم التفاح، وخاصة فوق التلال والمنحدرات المطلة على سهل البقاع وتلال برغز.