غارات على الضاحية الجنوبية وحزب الله يتبنى رسمياً قصف إسرائيل

شفق نيوز ـ بيروت

تبنّى حزب الله رسمياً، فجر الاثنين إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا، فيما رد الجيش الإسرائيلي بشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت وسط إطلاق نار كثيف في محيط المنطقة.

وقال حزب الله في بيان إن الهجوم يأتي رداً على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وبصفته رداً دفاعياً مشروعاً، كما ربطه بما وصفه بالثأر لمقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

كما اكد أن الرد يأتي في الزمان والمكان المناسبين وأن استمرار الحرب والاغتيالات يمنحه حق الدفاع.

وفي بيروت، أفادت مصادر محلية بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية، وتزامن ذلك مع إطلاق نار كثيف في محيط مناطق الاستهداف، وهو إجراء يُسجّل عادة لتفريق الناس وإبعادهم عن مواقع الخطر خلال القصف.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد تحدثت قبل ساعات عن بدء موجة غارات في لبنان رداً على إطلاق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، في وقت تأتي فيه هذه التطورات ضمن تصعيد إقليمي متسارع على أكثر من جبهة.