غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان والحصيلة تتجاوز ألف قتيل منذ التصعيد

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلامية، مساء الجمعة، بشن الجيش الإسرائيلي غارتين جديدتين على جنوب لبنان بعد عشرات الاستهدافات منذ الصباح، فيما أعلنت وزارة الصحة حصلية جديدة للضحايا منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على البلاد.

وبحسب تقارير إخبارية تابعتها وكالة شفق نيوز، فقد شن الطيران الإسرائيلي غارتين على محيط بلدة الطيبة جنوبي لبنان.

يأتي ذلك، بعدما شن الطيران الحربي الإسرائيلي عقب ظهر اليوم الجمعة سلسلة غارات استهدفت بلدتي الطيبة والقنطرة اللتين تعرضتا كذلك لقصف مدفعي مع دير سريان، كما شنّ غارة جديدة على كفرتبنيت الجنوبية.

ووجه الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم، إنذاراً لسكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني، طالباً منهم الانتقال فوراً إلى منطقة شمال النهر.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، شن الطيران الإسرائيلي، غارة استهدفت حي القلع بين بلدتي عبا والقصيبة في جنوب لبنان.

كما شن فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدات حبوش، ودير سريان، وكفرصير، وبافليه، وحانين، والسلطانية، ودبعال، وبنت جبيل، وعيناتا، وتبنين في جنوب لبنان.

وشنّ الطيران الإسرائيلي صباح اليوم غارة على حي القلع بين بلدتي عبا والقصيبة في جنوب لبنان. وأغار على بلدتي حبوش ودير سريان الجنوبيتين بُعيد منتصف ليل الخميس - الجمعة.

كما أغار فجراً على منطقة البياض في بلدة حبوش، وعلى أطراف بلدة حبوش، ووادي بلدة عبا، وبلدة كفرصير في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم مستهدفاً بلدات بافليه، وحانين، والسلطانية، ودبعال، وبنت جبيل، وعيناتا، وتبنين في جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية فجر اليوم قرى القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان، وأسفر ذلك عن سقوط إصابات عملت سيارات الدفاع المدني على نقلها إلى مستشفيات صور في جنوب لبنان.

وتشن إسرائيل منذ أيام غارات واسعة النطاق على مناطق متفرقة من لبنان، كما تتوغل قواتها في جنوبه.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 1021 شخصاً وإصابة 2641 آخرين منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في 2 آذار/ مارس الجاري.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في 2 آذار/ مارس الجاري، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل رداً على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في أول أيام الهجوم الأميركي الإسرائيلي.