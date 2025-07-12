غارات إسرائيلية مكثفة توقع 60 فلسطينياً في غزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت مصادر فلسطينية، السبت، بمقتل 60 شخصاً منذ فجر اليوم إثر قصف شنه الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ، إن "27 فلسطينياً من منتظري المساعدات قتلوا بينما أصيب 180 آخرين بنيران الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات شمالي رفح جنوبي قطاع غزة".

إلى ذلك، حذر مكتب الإعلام الحكومي في غزة، من تفاقم خطر المجاعة في القطاع، مؤكداً أن الموت يهدد مئات الآلاف من السكان، بينهم نحو 650 ألف طفل، وسط ما وصفه بـ"صمت دولي مخزٍ".

وقال المكتب في بيان عاجل إن أكثر من مليون وربع مليون شخص يعيشون في حالة "جوع كارثي"، مشيراً إلى أن 96% من سكان القطاع يعانون من مستوى حاد من انعدام الأمن الغذائي نتيجة الحصار المستمر والقيود المفروضة على دخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية.

وفي السياق ذاته، حذرت بلدية غزة من آثار بيئية وصحية خطيرة نتيجة استمرار ضخ مياه الصرف الصحي إلى شاطئ البحر، وذلك بعد تضرر خطوط الضخ بفعل العدوان المتواصل والبنية التحتية المتآكلة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، مواصلة العمل من خلال 5 فرق مناورة في مختلف مناطق قطاع غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان أن "قوات فرقة 98 تواصل العمل في منطقتي الشجاعية والزيتون في مدينة غزة"، مشيراً إلى أنها "كشفت ودمرت عبوات ناسفة ومرابض استطلاع تابعة لحماس والجهاد الإسلامي، والتي استُخدمت لنصب كمائن ضد القوات الإسرائيلية".

وأضاف البيان أن "طائرات سلاح الجو هاجمت، خلال الساعات الماضية، نحو 250 هدفا في قطاع غزة.