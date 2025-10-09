غارات إسرائيلية على غزة رغم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار

شفق نيوز- غزة

شنت الطائرات الإسرائيلية، يوم الخميس، سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، رغم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وأكد الدفاع المدني في غزة، أن "القصف تركز على مدينة غزة وشمال القطاع، إلى جانب قصف مدفعي طال خان يونس جنوباً، فيما حلّقت الطائرات الإسرائيلية على ارتفاع منخفض فوق خيام النازحين"، يأتي ذلك رغم ترحيب الجيش الإسرائيلي، بالإتفاق واستعداده لإستقبال الرهائن.

وقال محمد المغير، المسؤول في الدفاع المدني، بحسب وكالة فرانس برس إنّه "منذ الإعلان عن الاتفاق على صيغة مقترح وقف إطلاق النار بغزة الليلة هناك عدد من الانفجارات، خاصة في مناطق شمال غزة"، مشيرا خصوصا إلى "سلسلة غارات عنيفة استهدفت مدينة غزة".

وأضاف أنّ "وسط مدينة خان يونس الواقعة في جنوب القطاع تعرّض فجر اليوم الخميس لقصف مدفعي وغارات جوية".

وأشار المغير إلى أن "الطيران الحربي الإسرائيلي حلّق فجر اليوم بشكل منخفض فوق خيام النازحين في جنوب القطاع وفي مدينة غزة".

ومن المقرر أن يدخل الاتفاق حيّز التنفيذ فور التوقيع عليه رسميا وهو أمر متوقّع أن يحصل ظهر اليوم الخميس في مصر.

جاء ذلك، بالتزامن مع ترحيب الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع حركة حماس لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن كل الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني، مؤكدا أنه "يستعد" لاستقبالهم.

وقال الجيش في منشور على منصة "إكس" إن "رئيس الأركان إيال زامير أمر بالاستعداد لتنفيذ العملية المتعلّقة بعودة الرهائن"، وكذلك لأن يكون جاهزا لكل السيناريوهات"، مؤكدا في الوقت نفسه "ترحيبه بالاتفاق حول إطلاق سراح الرهائن".

وأصدر زامير توجيهات لقواته للاستعداد "بقوة دفاعية قوية والتأهب لكل سيناريو، كما أوعز بالاستعداد لقيادة العملية المرتقبة لإعادة الرهائن بحساسية ومهنية".

من جانبه، رحب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قائلا: "أشكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب على قيادتهما التي أثمرت عن هذا الاتفاق، وأشكر جنود الجيش الإسرائيلي الأبطال الذين أوصلتنا شجاعتهم وعزيمتهم وتضحياتهم الجسيمة إلى هذه اللحظة العظيمة".

وكان نتنياهو قد قال في وقت سابق اليوم: "بعون الله، سنعيدهم جميعا إلى الوطن"، في إشارة إلى الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مضيفا في بيان: "اليوم يوم عظيم لإسرائيل".

وأضاف: "سأدعو لاجتماع للحكومة اليوم للموافقة على الاتفاق وإعادة جميع الرهائن الأحباء للوطن".