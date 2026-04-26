غارات إسرائيلية على صديقين والنبطية جنوبي لبنان

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلامية، مساء اليوم الأحد، بشن الجيش الإسرائيلي غارات جديدة على جنوب لبنان.

وبحسب تقارير إخبارية، شن الطيران الإسرائيلي غارات على محيط بلدة صديقين وعلى مرتفعات علي الطاهر بمحيط النبطية جنوبي لبنان، دون ورود معلومات عن الخسائر.

وتأتي هذه الغارات تزامناً مع إعلان الجيش الإسرائيلي سقوط جندي برتبة رقيب، وإصابة 6 آخرين بينهم ضابط، خلال القتال في جنوب لبنان.

كما أنذر الجيش الإسرائيلي الأحد سكان 7 قرى لبنانية شمال نهر الليطاني بالإخلاء "العاجل والفوري" تمهيداً لضربها، مشيراً إلى "خرق" حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع عدة غارات جوية في مناطق بجنوب لبنان، وذلك عقب أوامر إخلاء أصدرها الجيش الإسرائيلي.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة زوطر الشرقية، كما استهدفت غارة إسرائيلية دوار بلدة كفرتبنيت، ما أدى إلى سقوط ضحايا.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان، منذ 2 آذار/ مارس حتى 26 نيسان/ أبريل باتت كالتالي: 2509 ضحية و7755 جريحاً.