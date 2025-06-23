غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلامية، يوم الاثنين، بتعرض جنوب لبنان لغارات إسرائيلية.

وأفادت تقارير إخبارية، بشن الطيران الإسرائيلي غارات على محيط بلدة الجرمق ومنطقتي المحمودية وجبل نيحا جنوبي لبنان.

ويأتي هجوم اليوم ضمن سلسلة غارات تشنها إسرائيل على عدد من المواقع التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ أواخر العام الماضي، بالإضافة إلى توغلات برية داخل الأراضي اللبنانية.

يذكر أن إسرائيل خرقت الاتفاق أكثر من 3000 مرة منذ بدء سريانه، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى. من جهته، يؤكد "حزب الله" التزامه بالبنود التي تخصه في الاتفاق.