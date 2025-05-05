غارات إسرائيلية على الحدود السورية - اللبنانية

شفق نيوز/ شن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، سلسلة غارات استهدفت عدة مناطق على الحدود السورية - اللبنانية.

وذكرت صحيفة "النشرة" اللبنانية، أن الجيش الإسرائيلي شن غارة استهدفت أطراف بلدة جنتا في السلسلة الشرقية لجهة الأراضي السورية.

وأضافت أن الطيران الإسرائيلي شن غارة اسرائيلية جديدة على السلسلة الشرقية في منطقة الشعرة.

وأكدت سماع دوي صوت قوي محيط السلسلة الشرقية في الجانب السوري تزامنا مع سماع صوت تحليق الطيران الحربي منذ لحظات.

وأشارت إلى تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض في منطقة السلسلة الشرقية.

وبدورها، تحدثت القناة 14 العبرية عن شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في سهل البقاع اللبناني.

ويأتي ذلك بالتزامن مع هجوم إسرائيلي ضخم على اليمن استهدف بنى تحتية للحوثيين في ميناء الحديدة ومحيطه، رداً على الهجوم الصاروخي الحوثي الأخير على مطار بن غوريون.