غارات إسرائيلية جديدة على لبنان.. عدد الضحايا يتجاوز 740

شفق نيوز- بيروت

نفذ الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، غارات جديدة على مناطق متفرقة من جنوب لبنان، وسط استمرار عمليات رفع جثامين قتلى الغارات السابقة.

وقبل ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، اغتيال مسؤول التدريبات والتأهيل العسكري لحركة حماس، بضربة جوية في لبنان.

في حين، أكد حزب الله اللبناني، استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في موقع بلاط، بصاروخ موجه وتحقيق إصابة مباشرة.

يأتي ذلك في وقت أفادت فيه وزارة الصحة اللبنانية، بمقتل 102 شخص وإصابة 638، جراء الضربات الإسرائيلية على البلاد منذ فجر الاثنين الماضي.