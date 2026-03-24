غارات إسرائيلية توقع قتلى وجرحى في لبنان وصواريخ إيرانية نحو القدس وتل أبيب

تجدد التصعيد خلال الساعات الأولى من فجر الأربعاء، مع إعلان إيران إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب والقدس، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اعتراض صاروخ أُطلق نحو مدينة إيلات جنوب إسرائيل، من دون تسجيل إصابات.

وذكر التلفزيون الإيراني أن صواريخ إيرانية في طريقها إلى تل أبيب والقدس، في إطار الرد المتواصل على الهجمات الإسرائيلية، بينما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في أسدود ومنطقة السهل الجنوبي الداخلي، تزامناً مع انفجارات ضخمة هزت مدينة القدس.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الصاروخ الذي أُطلق باتجاه الجنوب يُرجح أنه عنقودي، وإن الهجوم جاء بعد دقائق من اعتراض صواريخ قرب إيلات، فيما أفادت القناة 14 بأن صاروخاً إيرانياً سقط في منطقة مفتوحة، قبل أن تسمح الجبهة الداخلية للسكان بمغادرة الملاجئ.

وفي موازاة ذلك، امتد التصعيد إلى لبنان، حيث استهدف الطيران الإسرائيلي بلدة الدوير في قضاء النبطية جنوب البلاد.

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 24 شخصاً في غارة إسرائيلية استهدفت دوار العلم في مدينة صور.

وفي تطور آخر، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارة إسرائيلية على بلدة حبوش في الجنوب أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 18 آخرين، في وقت يشهد فيه جنوب لبنان تصعيداً متواصلاً بالتزامن مع اتساع رقعة المواجهة الإقليمية.

كذلك سُمع دوي انفجارات في العاصمة الأردنية عمّان، إضافة إلى مدينتي البلقاء والرصيفة، بالتزامن مع عبور الصواريخ واعتراضات جوية في أجواء المنطقة.