غارات إسرائيلية تطال مواقع حزب الله جنوبي لبنان

شفق نيوز - لبنان

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، يوم الخميس، بأنّ سلاح الجو الإسرائيلي هاجم عددا من الأهداف التابعة لحزب الله، جنوبي لبنان، بينها منصات لإطلاق الصواريخ.

وبحسب المعلومات، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي المنطقة الواقعة بين بلدتيّ العيشية والمحمودية، إضافة إلى بلدة يحمر.

كما أغارت الطائرات على أطراف بلدة دير سريان، وبرغز ومرتفعات إقليم التفاح.

وبعد ظهر الخميس، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة على أوتوستراد منطقة خلدة جنوب بيروت. وأسفرت عن مقتل شخص وجرح 3 آخرين في حصيلة أولية.

وتسلّلت مجموعة من الجنود الإسرائيليين فجرا، إلى منزل المواطن عباس بدير الواقع عند أطراف بلدة كفركلا، وعمدت إلى تفخيخه وتفجيره، ما أدى إلى تدميره، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام".