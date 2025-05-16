غارات إسرائيلية تستهدف موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف في اليمن

شفق نيوز/ شنت الطائرات الإسرائيلية، يوم الجمعة، عدة غارات استهدفت موانىء الحديدة والصليف ورأس عيسى في محافظة الحديدة غربي اليمن.

ذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، أن "طائرات إسرائيلية نفذت، عصرَ اليوم الجمعة، العديد من الغارات، التي استهدف من خلالها ميناءَي الحديدة والصليف".

ولفتت القناة إلى أن الغارات الإسرائيلية تتزامن مع ما وصفته بـ"الحشد المليوني" الذي شهدته صنعاء والحديدة وباقي المحافظات اليمنية للتعبير عن التضامن مع غزة، التي تتعرض لحرب إسرائيلية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأمس الخميس، أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، تنفيذ 9 عمليات عسكرية خلال الأسبوع الحالي لدعم المقاومة في غزة، باستخدام صواريخ باليستية وفرط صوتية وطائرات مسيرة.

كما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في 4 أيار/ مايو 2025، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة"، بينما تشن إسرائيل غارات متكررة على مناطق سيطرة "أنصار الله".

وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء منذ 2015، فيما تتخذ الحكومة المعترف بها دوليا من عدن مقر لها، وتواجه صعوبات اقتصادية كبيرة بسبب تبعات الحرب التي أدت إلى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم في الوقت الحالي.