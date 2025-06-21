غارات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية ايرانية وانفجارات تهز الأهواز

شفق نيوز/ شنّ سلاح الجو الإسرائيلي، ظهر اليوم السبت، هجمات استهدفت مواقع عسكرية في مناطق متفرقة داخل إيران، بينها موقع لتخزين الأسلحة شرقي العاصمة طهران، وفق ما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن الجيش الإسرائيلي تأكيده تنفيذ هجمات حالياً على بنى تحتية عسكرية في جنوب غرب إيران، دون تقديم تفاصيل إضافية.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان، تزامناً مع تصدي الدفاعات الجوية الإيرانية لأهداف "معادية" في مدينتي ماهشهر والأهواز، الواقعتين في المحافظة ذاتها.