غارات إسرائيلية تستهدف البنى التحتية لحزب الله جنوب لبنان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الطيران الحربي الإسرائيلي، يوم السبت، شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، من بينها إقليم التفاح وبرغز واللويزة.

فيما أعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي، "تنفيذ ضربات استهدفت ما وصفته بالبنى التحتية التابعة لـحزب الله في جنوب لبنان.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي نُشر عبر قناته على منصة "تلغرام" أن "العمليات جاءت ردًا على الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله"، مضيفًا أن "الجيش يواصل شن ضربات ضد ما وصفها بالبنى التحتية للحزب في المنطقة".

ودخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ ليلة 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، عقب نحو 14 شهرًا من التصعيد المستمر بين إسرائيل ولبنان، وفقًا للخطة الأميركية لتسوية النزاع.

وبموجب هذه الخطة، كان على الجيش اللبناني خلال 60 يومًا من بدء وقف إطلاق النار السيطرة على المناطق الجنوبية، وسحب قوات "حزب الله" شمال نهر الليطاني، الذي يبعد 20-30 كيلومترًا عن الحدود مع إسرائيل.

وكان من المقرر أن تنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل من أراضي لبنان خلال هذه الفترة.

وبعد انتهاء الفترة المحددة، انسحبت إسرائيل من المناطق الرئيسية، مع احتلالها لـ5 نقاط حدودية لبنانية، فيما تستمر إسرائيل في التأكيد على أن "الجيش اللبناني لم يجرِ نزع السلاح الكامل للجنوب وفق الاتفاقيات"، بينما أعلنت السلطات اللبنانية، بداية العام الحالي، أنها التزمت بالسيطرة على المنطقة باستثناء الأراضي، التي لا تزال تنتشر فيها وحدات إسرائيلية.