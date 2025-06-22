غارات إسرائيلية تدمر أهدافاً عسكرية ومحطة كهرباء في مدينتين إيرانيتين

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الاحد، بتعرض أهداف عسكرية ومحطة لتوليد الكهرباء في مدينتي يزد وبوشهر لقصف إسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن "الهجمات وقعت ظهر اليوم، وقد تم تفعيل الدفاعات الجوية في محافظة يزد وسط البلاد"، مبينة أن "دوي "انفجار شديد" سُمع في مدينة التي تضم مفاعلاً نوويا باسمها جنوبي البلاد".

وبينت ان "هجمات جوية استهدفت معسكراً ومحطة لتوليد الكهرباء في مدينة يزد وسط ⁧‫إيران‬⁩".

وفجر اليوم الأحد، وجهت الولايات المتحدة ضربات جوية استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية في "فوردو ونطنز وأصفهان"، والتي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "دقيقة وناجحة".

فيما ردت إيران رسميًا عبر التلفزيون الحكومي بتحذير بأن جميع الأمريكيين العسكريين والمدنيين في المنطقة أصبحوا أهدافًا مشروعة، فيما قلّل مستشار البرلمان الإيراني مهدي محمدي من حجم الأضرار، مؤكداً إمكانية إصلاح المواقع المستهدفة.

وكانت القوات الإيرانية قد أطلقت صباح الأحد عشرات الصواريخ على إسرائيل ردًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع نووية في إيران.