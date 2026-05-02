غارات أردنية تستهدف مواقع لتخزين المخدرات في سوريا (فيديو)

شفق نيوز– دمشق

أفادت مصادر سورية، مساء اليوم السبت، بأن الطيران الحربي الأردني شنّ غارات استهدفت مواقع لتخزين المخدرات في ريف السويداء الجنوبي والجنوبي الشرقي.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن الضربات طالت عدداً من أوكار تخزين المخدرات بالقرب من قريتي أم الرمان وملح، ضمن الريف الجنوبي والجنوبي الشرقي للمحافظة.

وأشارت إلى سماع أصوات إطلاق نار كثيف من رشاشات ثقيلة في منطقة شهبا، ناجمة عن قيام "الحرس الوطني" الدرزي باستهداف مسيّرات يُرجّح أنها تابعة للجيش الأردني، الذي يقوم بتقييم ورصد آثار الغارة الجوية.

كما تعرّض محيط فرع أمن الدولة السابق في مدينة شهبا لغارة جوية، ترافقت مع تحليق مكثف لطائرات مسيّرة في أجواء المنطقة، وفقاً للمصادر.