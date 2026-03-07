غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم السبت، بشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق في جنوب البلاد.

وبحسب تقارير إخبارية، فإن الغارات الإسرائيلية استهدفت عدداً من بلدات محيط قضاء النبطية بينها بلدة بريقع، وكذلك على بلدات ميفدون وياطر وكفرا وميس الجبل والقنيطرة ودير سريان وأرنون وجبشيت، فيما تعرضت بلدة بيت ليف لقصف مدفعي.

من جهته أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ فجر الاثنين 2 آذار/مارس وحتى بعد ظهر السبت 7 آذار/ مارس ارتفعت إلى 294 قتيلاً و1023 جريحاً.

ومساء أمس الجمعة، أفاد الجيش الإسرائيلي، بمهاجمة أكثر من 500 هدف في لبنان منذ بداية الحرب في 28 شباط/ فبراير الماضي.

وتأتي هذه الضربات في ظل تصاعد المواجهات العسكرية على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة، مع تبادل القصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة التصعيد في المنطقة.