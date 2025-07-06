غارات جوية إسرائيلية تستهدف البقاع وجنوب لبنان (فيديو)

شفق نيوز – بيروت

شن طيران الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، غارات جوية على مناطق وبلدات في لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن القوات الإسرائيلية قصفت مرتفعات بلدة فلاوي غربي بعلبك، كما قصفت كفر ملكي في صيدا.

ولفتت إلى أن أجواء مدينة صور شهدت تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي والاستطلاعي الإسرائيلي في القطاعين الغربي والأوسط، لكن معلومات أولية تحدثت عن سماع دوي غارة عنيفة في صور.

ومن جانبها قالت هيئة البث العبرية، إن الطيران الإسرائيلي هاجم بنية تحتية لحزب الله في منطقة البقاع وجنوب لبنان.

ورغم سريان وقف إطلاق النار منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 بعد حرب دامية بين حزب الله وإسرائيل، لكن يواصل الجيش الإسرائيلي خرق الاتفاق بالتوغل وشن غارات على مناطق وبلدات خصوصاً في جنوب لبنان.