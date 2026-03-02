بينها مبنى الإذاعة والتلفزيون.. قصف اسرائيلي عنيف على طهران

شفق نيوز- طهران

أعلن الجيش الإسرائيلي، ليل الاثنين الثلاثاء بدء موجة جديدة من الغارات على العاصمة الإيرانية طهران، وقال إن سلاح الجو باشر ضرب "مواقع تابعة للنظام الإيراني" في قلب المدينة.

كما ذكر أنه استهدف "مركز اتصالات النظام الإيراني" في طهران.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجمات طالت مباني حكومية في وسط طهران، بالتزامن مع توسع الضربات داخل العاصمة.

وبالمقابل افادت وكالة أنباء مهر الإيرانية، باستهداف "أجزاء من مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون" في طهران خلال القصف.

من جانبها ذكرت وكالة تسنيم: "لم يطرأ أي خلل على عمل التلفزیون الإیراني رغم القصف الإسرائيلي".

وكان الجيش الإسرائيلي، اصدر مساء الاثنين إنذاراً عاجلاً للموجودين في طهران، ولا سيما في حي إيفين وفي محيط منطقة مقر الإذاعة والتلفزيون، مطالباً بـإخلاء المنطقة، ما يسبق تنفيذ غارات في المنطقة المحيطة.