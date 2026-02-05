غارات اسرائيلية على جنوب لبنان.. تل أبيب: نهاجم أهدافاً لحزب الله

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن مهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في مناطق عدة داخل لبنان.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن طيران الجيش الإسرائيلي نفذ غارات على منطقة المحمودية في جنوب لبنان

وأضافت أن غارة إسرائيلية أخرى تم تنفيذها على وادي برغز جنوبي لبنان"، مبينة أن الجيش الإسرائيلي أكد انه يهاجم أهدافا تابعة لحزب الله في مناطق عدة داخل لبنان".

ولفتت إلى تنفيذ غارة إسرائيلية ثالثة، على الجبال المحيطة بمدينة الهرمل في البقاع شرقي لبنان.