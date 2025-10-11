عون يدعو إلى إسناد لبنان على غرار "اتفاق غزة"

شفق نيوز- بيروت

ندد الرئيس اللبناني جوزيف عون بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت جنوب لبنان، فجر اليوم السبت، مؤكدا أن الجنوب يقع مرة أخرى تحت النار الإسرائيلية ضد منشآت مدنية بلا حجة ولا حتى ذريعة، داعيا المجتمع الدولي إلى إسناد لبنان على غرار "اتفاق غزة".

وقال عون: "خطورة العدوان الأخير أنه يأتي بعد اتفاق وقف الحرب في غزة، وبعد موافقة الطرف الفلسطيني فيها على ما تضمنه هذا الاتفاق من آلية لاحتواء السلاح وجعله خارج الخدمة".

وأكد في هذا الجانب أن "هذا يطرح علينا كلبنانيين وعلى المجتمع الدولي تحديات أساسية منها السؤال عما إذا كان هناك من يفكر بالتعويض عن غزة في لبنان لضمان حاجته لاستدامة الاسترزاق السياسي بالنار والقتل".

وأضاف: "مسؤوليتنا عن شعب لبنان كله وأرضه كلها تفرض علينا طرح هذه التحديات لا مجرد التنديد الواجب بعدوان سافر".

وأردف الرئيس اللبناني: "كما السؤال عن أنه طالما تمّ توريط لبنان في حرب غزة تحت شعار إسناد مُطلقيها، أفليس من أبسط المنطق والحق الآن إسناد لبنان بنموذج هدنتها خصوصاً بعدما أجمع الأطراف كافة على تأييدها؟!".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت سابق من اليوم السبت، عن مقتل شخص يحمل الجنسية السورية وسقوط 7 جرحى جراء الغارات الاسرائيلية التي استهدفت صالات لعرض وبيع الآليات الثقيلة في منطقة المصيلح جنوب لبنان.

وتمكنت فرق الطوارئ من إعادة فتح الطريق الرئيسي الذي يربط قرى وبلدات قضاء النبطية بمدينة صيدا عند منطقة المصيلح بعد أن أغلق لساعات بسبب الغارات.

إلى ذلك، تشهد أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية تحليقا لطائرات الاستطلاع والمسيرات الإسرائيلية.