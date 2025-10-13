عون يدعو للتفاوض مع إسرائيل: لا يمكن البقاء خارج مسار التسويات

شفق نيوز- بيروت

شدد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، يوم الاثنين، على ضرورة التفاوض مع إسرائيل بهدف حلّ المشكلات العالقة بين الطرفين، مشيراً إلى أن المسار القائم في المنطقة هو مسار تسوية الأزمات ولا بد أن نكون ضمنه.

جاء ذلك في تصريحات أمام وفد من الإعلاميين الاقتصاديين تزامناً مع بدء تطبيق المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة.

وقال عون وفق بيان عن الرئاسة: "سبق للدولة اللبنانية أن تفاوضت مع إسرائيل برعاية أميركية والأمم المتحدة، ما أسفر عن اتفاق لترسيم الحدود البحرية".

وسأل "ما الذي يمنع أن يتكرَّر الأمر نفسه لايجاد حلول للمشكلات العالقة؟"، مضيفاً "اليوم الجو العام هو جو تسويات ولا بد من التفاوض".

وزاد عون: "لا يمكن أن نكون نحن خارج المسار القائم في المنطقة، وهو مسار تسوية الأزمات ولا بد أن نكون ضمنه، إذ لم يعد في الإمكان تحمل المزيد من الحرب والدمار والقتل والتهجير".

وخاض حزب الله وإسرائيل حرباً استمرت أكثر من عام، وانتهت بوقف لإطلاق النار في تشرين الثاني/ نوفمبر بوساطة أميركية.

لكن إسرائيل تواصل شن ضربات تقول إنها تستهدف عناصر وبنى عسكرية تابعة لحزب الله، توقع قتلى مدنيين.