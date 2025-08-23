عودة نحو مليوني أفغاني من إيران إلى بلادهم خلال 8 أشهر

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أفاد تقرير صحفي أفغاني، يوم السبت، بأن نحو مليوني مهاجر أفغاني في إيران عادوا الى بلادهم خلال الاشهر الثمانية الماضية، القسم الأكبر منهم "عادوا طواعية" فيما تمت إعادة الباقين قسرا من قبل السلطات الايرانية.

وذكرت وكالة "طلوع نيوز" الأفغانية في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز، أن أكثر من 1.9 مليون لاجئ أفغاني عادوا إلى بلادهم من إيران هذا العام.

ووفق التقرير، فإن التدفق اليومي للمهاجرين الأفغان العائدين من إيران انخفض في الأسابيع الأخيرة، كما أن نحو 85٪؜ من العائدين، أي أكثر من 1.6 مليون شخص، عادوا في الفترة من 20 مارس/آذار إلى 20 أغسطس/آب (الأشهر الخمسة الأولى من عام 1404هـ).

ولفت التقرير الأفغاني، إلى أن من بين هذا العدد، عاد البعض إلى بلادهم طواعية، فيما عاد آخرون بعد أن ألقت قوات الأمن وإنفاذ القانون القبض عليهم.

وبحسب التقرير، فإن التدفق اليومي للمهاجرين الأفغان العائدين من إيران انخفض في الأسابيع الأخيرة، مشيراً الى ترحيل مئات الآلاف من اللاجئين الأفغان من باكستان خلال العام الماضي.

وتفيد الإحصائيات بوجود ما بين 5 إلى 7 ملايين لاجئ أفغاني في إيران، ويعتقد أن ما بين 3 إلى 4 ملايين منهم يقيمون في إيران بصورة غير شرعية وعن طريق التهريب.

ترجمة: وكالة شفق نيوز