إيران تعيد غلق مضيق هرمز

شفق نيوز- طهران

أعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، يوم السبت، إعادة إغلاق مضيق هرمز، وعودته إلى حالته السابقة، مؤكداً استمرار سيطرة القوات المسلحة الإيرانية على الممر المائي.

وقال المتحدث العسكري، إن مضيق هرمز سيبقى ضمن إدارة القوات المسلحة وتحت رقابة مشددة، مشيراً إلى أن استمرارية هذا الوضع مرهونة بعدم التزام الولايات المتحدة بضمان حرية حركة السفن من وإلى إيران.

وأضاف أن طهران وافقت، بناءً على مسار المفاوضات على السماح بعبور عدد من السفن عبر المضيق بحسن نية.

وفي المقابل، اتهمت إيران الولايات المتحدة بـ"انتهاك العهود مجدداً ومواصلة القرصنة البحرية".